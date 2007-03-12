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    Прядкин о запрете перфоманса фанатов «Спартака»: «Разберем этот прецедент с болельщиками обеих команд»

    Теги Спартак Локомотив Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФПЛ болельщики

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение руководства «Локомотива» не разрешать болельщикам «Спартака» устроить перфоманс, согласованный с премьер-лигой.

    «Видимо, есть определенные недопонимания между «Локомотивом» и «Спартаком», потому что, учитывая прошлый опыт, было такое же недопонимание по поводу размещения баннера «Локомотива» на стадионе «Спартака».

    Думаю, это была обратная мера «железнодорожников». Мы корпоративно соберемся и с болельщиками, представителями фанатских объединений разберем этот прецедент», – сказал Прядкин.

    Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус назвал такое решение ответной мерой.

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