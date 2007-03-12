Прядкин о запрете перфоманса фанатов «Спартака»: «Разберем этот прецедент с болельщиками обеих команд»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение руководства «Локомотива» не разрешать болельщикам устроить перфоманс, согласованный с премьер-лигой.

«Видимо, есть определенные недопонимания между «Локомотивом» и «Спартаком», потому что, учитывая прошлый опыт, было такое же недопонимание по поводу размещения баннера на стадионе «Спартака».

Думаю, это была обратная мера «железнодорожников». Мы корпоративно соберемся и с болельщиками, представителями фанатских объединений разберем этот прецедент», – сказал Прядкин.

Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус назвал такое решение ответной мерой.