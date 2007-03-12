Дмитрий Парфенов: «Радует, что ребята дотерпели и полностью выполнили план на матч»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов высказался о матче со «СКА-Хабаровск» (1:0) в 21-м туре премьер-лиги.

«В этой игре обеим командам нужен был прежде всего результат. Возможно, поэтому начало матча у нас получилось достаточно невнятным и нервозным. Мы понимали, что СКА начнет активно и готовились к этому.

Потом наша команда взяла игру под контроль и имела несколько хороших моментов для взятия ворот. По ударам мы сегодня превзошли соперника, хотя игра была обоюдоострая, атаки шли то на одни, то на другие ворота.

Радует, что ребята дотерпели и полностью выполнили план на матч, сделав при этом минимум ошибок и использовав свой шанс в атаке», – дал комментарии Парфенов.