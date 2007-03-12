Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Дмитрий Парфенов: «Радует, что ребята дотерпели и полностью выполнили план на матч»

    Теги Дмитрий Парфенов премьер-лига Россия СКА Хабаровск Тосно

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов высказался о матче со «СКА-Хабаровск» (1:0) в 21-м туре премьер-лиги.

    «В этой игре обеим командам нужен был прежде всего результат. Возможно, поэтому начало матча у нас получилось достаточно невнятным и нервозным. Мы понимали, что СКА начнет активно и готовились к этому.

    Потом наша команда взяла игру под контроль и имела несколько хороших моментов для взятия ворот. По ударам мы сегодня превзошли соперника, хотя игра была обоюдоострая, атаки шли то на одни, то на другие ворота.

    Радует, что ребята дотерпели и полностью выполнили план на матч, сделав при этом минимум ошибок и использовав свой шанс в атаке», – дал комментарии Парфенов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться