Ивелин Попов: «Рад, что удалось забить «Анжи». Но обидно пропускать на последних минутах»

Полузащитник Ивелин Попов дал комментарии после игры с «Анжи» (1:1) в рамках 21-го тура премьер-лиги.

«Рад, что удалось забить. Но не очень рад, что потеряли очки на выезде.

И обидно так пропускать на последних минутах. Но это футбол, все бывает. У нас еще семь дней, чтобы исправить ситуацию. Надеюсь, что выиграем у .

Во втором тайме у нас были моменты, играли на контратаках, чуть-чуть не шла последняя передача. Из-за этого…

В принципе, мы ловили «Анжи» на контратаках, два-три раза убегали два в одного, три против двоих. Просто это наша ошибка, что не смогли отдать хорошую передачу и решить исход игры», – сказал болгарин.