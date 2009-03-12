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    Ивелин Попов: «Рад, что удалось забить «Анжи». Но обидно пропускать на последних минутах»

    Теги Рубин премьер-лига Россия Анжи Ивелин Попов Тосно

    Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов дал комментарии после игры с «Анжи» (1:1) в рамках 21-го тура премьер-лиги.

    «Рад, что удалось забить. Но не очень рад, что потеряли очки на выезде.

    И обидно так пропускать на последних минутах. Но это футбол, все бывает. У нас еще семь дней, чтобы исправить ситуацию. Надеюсь, что выиграем у «Тосно».

    Во втором тайме у нас были моменты, играли на контратаках, чуть-чуть не шла последняя передача. Из-за этого…

    В принципе, мы ловили «Анжи» на контратаках, два-три раза убегали два в одного, три против двоих. Просто это наша ошибка, что не смогли отдать хорошую передачу и решить исход игры», – сказал болгарин.

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