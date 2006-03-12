«Локомотив»: «Спартаковское полотно не просматривается, фанаты могут пронести пиротехнику»

Отдел по работе с болельщиками «Локомотива» пояснил решение клуба запретить перфоманс фанатов «Спартака».



«Одна из причин: полотно не просматривается, болельщики могут пронести пиротехнику, как было в прошлый раз.

Также на совещании было указано, что матч повышенной категории безопасности, поэтому трибуны должны просматриваться.

Отметим, на прошлом матче в августе болельщикам «Локомотива» также запретили согласованный с РФПЛ перфоманс на матче со «Спартаком».

Принимающая сторона имеет на это право», – дали комментарии в отделе.

Ранее объединение «Фратрия» сообщило, что президент железнодорожников Илья Геркус запретил перфоманс, который был согласован с РФПЛ.

«Фратрия»: «Геркус лично запретил перфоманс фанатов «Спартака», согласованный с РФПЛ»