Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    «Локомотив»: «Спартаковское полотно не просматривается, фанаты могут пронести пиротехнику»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия болельщики Илья Геркус

    Отдел по работе с болельщиками «Локомотива» пояснил решение клуба запретить перфоманс фанатов «Спартака».

    «Одна из причин: полотно не просматривается, болельщики могут пронести пиротехнику, как было в прошлый раз.

    Также на совещании было указано, что матч повышенной категории безопасности, поэтому трибуны должны просматриваться.

    Отметим, на прошлом матче в августе болельщикам «Локомотива» также запретили согласованный с РФПЛ перфоманс на матче со «Спартаком».

    Принимающая сторона имеет на это право», – дали комментарии в отделе.

    Ранее объединение «Фратрия» сообщило, что президент железнодорожников Илья Геркус запретил перфоманс, который был согласован с РФПЛ.

    «Фратрия»: «Геркус лично запретил перфоманс фанатов «Спартака», согласованный с РФПЛ»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться