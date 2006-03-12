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    «Тосно» вышел на 12-е место в РФПЛ. У хабаровского СКА 8 поражений подряд

    Теги премьер-лига Россия СКА Хабаровск Тосно Резиуан Мирзов

    В матче 21-го тура премьер-лиги хабаровский СКА дома уступил «Тосно» (0:1).

    Клуб из Ленинградской области набрал 23 очка и вышел на 12-е место в таблице.

    СКА потерпел 8 поражений подряд (7 – в РФПЛ плюс вылетел из Кубка России) и с 12 очками идет на последнем месте.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    СКА Хабаровск – Тосно 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    4 марта, 11.00, «им. Ленина»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 69 Мирзов.
    СКА ХабаровскДовбня, Богаев, Карпов, Тубич, Баляйкин (Калинский, 67), Кабутов, Карасев, Самсонов, Никифоров, Федотов (Савичев, 46), Секульски (Маркович, 75).
    ТосноОпарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович, Галиулин (Труйич, 76), Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 88), Мирзов (Макаров, 80), Погребняк.
    Предупреждения:
    Мирзов (24), Богаев (30), Тубич (39), Чернов (41), Жигулев (67), Самсонов (72), Опарин (90).

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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