«Тосно» вышел на 12-е место в РФПЛ. У хабаровского СКА 8 поражений подряд

В матче 21-го тура премьер-лиги хабаровский СКА дома уступил (0:1).

Клуб из Ленинградской области набрал 23 очка и вышел на 12-е место в таблице.

СКА потерпел 8 поражений подряд (7 – в РФПЛ плюс вылетел из Кубка России) и с 12 очками идет на последнем месте.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

Лучшие легальные букмекеры — в рейтинге Sports.ru | Фонбет, 1хСтавка, Олимп