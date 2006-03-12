«Тосно» вышел на 12-е место в РФПЛ. У хабаровского СКА 8 поражений подряд

В матче 21-го тура премьер-лиги хабаровский СКА дома уступил «Тосно» (0:1).
Клуб из Ленинградской области набрал 23 очка и вышел на 12-е место в таблице.
СКА потерпел 8 поражений подряд (7 – в РФПЛ плюс вылетел из Кубка России) и с 12 очками идет на последнем месте.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 4 марта, 11.00, «им. Ленина»
- Гол:
- 0:1 – 69 Мирзов.
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СКА Хабаровск –
Довбня, Богаев, Карпов, Тубич, Баляйкин (Калинский, 67), Кабутов, Карасев, Самсонов, Никифоров, Федотов (Савичев, 46), Секульски (Маркович, 75).
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Тосно –
Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович, Галиулин (Труйич, 76), Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 88), Мирзов (Макаров, 80), Погребняк.
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