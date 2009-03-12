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    Виктор Гончаренко: «Думаю, Фернандес сможет сыграть только в апреле»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Урал Виктор Гончаренко ВЭБ Арена Марио Фернандес

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями по окончании матча с «Уралом» (1:0) в рамках 21-го тура премьер-лиги.

    – Хотелось бы более цельной игры с нашей стороны. В обороне действовали очень хорошо, всего один удар в створ наших ворот.

    Что касается атаки – количество ударов в створ на хорошем уровне, но реализация недостаточно хороша. Надо играть острее.

    Может, состояние поля сказалось. С «Црвеной» оно было лучше. Но важно, что выиграли стартовый весенний тур, это поможет себя чувствовать уверенно.

    – Второй домашний матч теряете защитника. Это следствие холода?

    – У Васина и Фернандеса разные травмы. Может, холод сказывается.

    Марио – один из самых хорошо подготовленных игроков, но получил повреждение на ровном месте.

    – Какие-то примерные сроки восстановления Фернандеса известны?

    – Думаю, Марио сможет сыграть только в апреле, – сказал Гончаренко.

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