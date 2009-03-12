Виктор Гончаренко: «Думаю, Фернандес сможет сыграть только в апреле»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями по окончании матча с (1:0) в рамках 21-го тура премьер-лиги.

– Хотелось бы более цельной игры с нашей стороны. В обороне действовали очень хорошо, всего один удар в створ наших ворот.

Что касается атаки – количество ударов в створ на хорошем уровне, но реализация недостаточно хороша. Надо играть острее.

Может, состояние поля сказалось. С «Црвеной» оно было лучше. Но важно, что выиграли стартовый весенний тур, это поможет себя чувствовать уверенно.

– Второй домашний матч теряете защитника. Это следствие холода?

– У Васина и Фернандеса разные травмы. Может, холод сказывается.

Марио – один из самых хорошо подготовленных игроков, но получил повреждение на ровном месте.

– Какие-то примерные сроки восстановления Фернандеса известны?

– Думаю, Марио сможет сыграть только в апреле, – сказал Гончаренко.