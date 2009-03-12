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    Виктор Гончаренко: «Доволен качеством игры в обороне. В атаке ЦСКА может лучше»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко ВЭБ Арена Понтус Вернблум

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии после победы над «Уралом» (1:0) в 21-м туре премьер-лиги.

    – Вариант с переводом Вернблума в атаку учитывался еще перед игрой. Нападающие «Урала» не оказывали давления на нашу защиту. Поэтому было принято решение перевести Понтуса в атаку.

    – Параллельно с этим было принято решение больше играть верхом?

    – Нет. Мы все-таки говорили о том, что можем играть верхом исходя из состояния поля.

    – В концовке матча немножко прижимались к воротам. Силы покидали?

    – Не могу сказать, что силы покидали. Думаю, это психология.

    Моменты были, чтобы увеличить счет. Когда не забиваешь, в любом случае начинаешь садиться ниже с целью удержать этот счет, который есть на табло.

    – Качеством игры вы довольны?

    – В обороне – да, в атаке, конечно, можем лучше, – сказал Гончаренко в эфире канала «Наш футбол».

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