Александр Тарханов: «У ЦСКА было не слишком много моментов. Мы обидный гол пропустили»

Главный тренер Александр Тарханов подвел итоги матча с ЦСКА (0:1) в 21-м туре премьер-лиги.

– Не получилась игра в атаке. Выпали два наших ведущих футболиста – Бикфалви и Евсеев.

Мы использовали Егорычева. Конечно, ему, наверное, пока еще тяжело в таком темпе играть. Хотя он работоспособный. Он работу делал, но в плане организации пока есть такие моменты, где быстрее надо играть, быстрее принимать решения. Егорычев еще, наверное, не достиг такого уровня, хотя есть задатки хорошие.

Были контратаки неплохие, когда мы цеплялись за мяч в середине поля. Могли довести, могли не довести.

У ЦСКА было не слишком много моментов. Мы обидный такой гол пропустили. Такой же, как мы «Динамо» забили в концовке. То же самое здесь.

Годзюр, наверное, не определил позицию свою. И пропустили гол.

Хотя могли в концовке забить. Тот же Егорычев наносил удар головой. Не получилось.

Два раза Кулаков хорошо проходил. Тоже не довели до конца.

– Насколько неожиданным для вас стал перевод Вернблума в атаку?

– Гончаренко его часто переводит. Может, напряжения чуть больше стало, потому что Понтус борьбу там выигрывает. А так, в принципе, я не думаю, что слишком…

– В голевом эпизоде именно на Вернблума шла передача. Мог там быть какой-то элемент неожиданности?

– Моментов, когда такие передачи идут, много. Туда любой может включиться. Включился, наверное, сбил вратаря. Я так думаю.

Годзюр позицию неправильно занял. Понтус своим движением сбил и защитников, и вратаря.

– Несмотря на поражение, вы в целом, кажется, довольны таким стартом.

– Нет, почему? Мы расстроены, конечно. В принципе, мы ту игру хотим показывать, как в концовке, когда преимущество есть, быстро мяч ходит, – сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол».