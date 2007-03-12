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    baltika

    Семеду и Денис Суарес не вошли в состав «Барселоны» на игру с «Атлетико»

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сформировал список из 18 футболистов, которые могут принять участие в игре с «Атлетико».

    К матчу продолжают готовиться Марк-Андре тер Стеген, Яспер Силлессен, Томас Вермален, Жерар Пике, Люка Динь, Самюэль Умтити, Жорди Альба, Серджи Роберто, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Паулиньо, Андрес Иньеста, Филиппе Коутиньо, Андре Гомеш, Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Пако Алькасер.

    Травмированный защитник Нелсон Семеду не попал в состав. Хавбек Денис Суарес также не примет участия в матче.

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