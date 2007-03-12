Семеду и Денис Суарес не вошли в состав «Барселоны» на игру с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сформировал список из 18 футболистов, которые могут принять участие в игре с .

К матчу продолжают готовиться Марк-Андре тер Стеген, Яспер Силлессен, Томас Вермален, Жерар Пике, Люка Динь, Самюэль Умтити, Жорди Альба, Серджи Роберто, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Паулиньо, Андрес Иньеста, Филиппе Коутиньо, Андре Гомеш, Луис Суарес, , Усман Дембеле, Пако Алькасер.

Травмированный защитник Нелсон Семеду не попал в состав. Хавбек Денис Суарес также не примет участия в матче.