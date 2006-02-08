Tribuna Digital открывает вакансию комьюнити-менеджера англоязычных медиа

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания России. Месячная аудитория наших международных клубных мобильных приложений превышает 1,5 миллиона человек, а их веб-версий – более 5 миллионов человек. Наших подписчиков в соцсетях уже 18 миллионов и скоро будет в разы больше.

В числе прочего у нас есть клубные медиа на английском языке: для «Барселоны», «Реала», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенале» и «Ливерпуле». Более полумиллиона пользователей оставляют в них сотни тысяч комментариев и чат-сообщений ежемесячно.

Нам нужен человек, который сделает общение между нашими пользователями еще более насыщенным и при этом более качественным. Если вы любите общаться с людьми и любите европейский футбол – возможно, вы именно тот, кто нам нужен.

От вас:

– Высокий уровень владения английским языком

– Интерес к европейскому футболу

– Наличие четкого и стратегического представления о том, как управлять сообществом для его интенсивного роста, и видение того, как должно выглядеть большое и живое сообщество болельщиков футбольного клуба

– Умение находить темы и ходы, которые вовлекают пользователей в комментирование и общение

– Чувство такта и умение находить общий язык с самыми разными людьми, которые живут в тысячах километров от вас

– Умение извлекать выводы о тенденциях, которые происходят в сообществе, и проверять их цифрами

Для вас:

– Амбициозные задачи и перспективы карьерного роста

– Отличный коллектив

– Гибкий график работы с возможностью работать удаленно

Свое резюме и небольшое сопроводительное письмо (о себе + о том, как бы вы организовали работу с сообществом) на русском или английском языке присылайте на tkach@tribuna.com с темой «Комьюнити-менеджер».