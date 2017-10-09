Tribuna Digital открывает вакансию Джуниор-редактора ставочных проектов
Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших медиа составляет уже 15 миллионов человек и постоянно растет.
Сейчас мы открываем вакансию Джуниор-редактора ставочных проектов, который поможет в развитии наших продуктов и сервисов, связанных со ставками на спорт.
Задачи:
— Написание новостей, материалов на тему ставок на спорт.
— Ведение и продвижение ставочных соцсетей.
— Развитие раздела «Ставки» на Sports.ru, проведение конкурсов и розыгрышей.
— Продвижение ставочных спецпроектов Sports.ru — Betting Insider, Рейтинг букмекеров и др.
Требования:
— Хорошее знание темы ставок на спорт и околоставочной индустрии.
— Грамотный русский язык.
— Знание английского, опыт работы редактором или SMM-специалистом станут дополнительным плюсом.
Для вас:
– Возможность удаленной работы.
– Работа в одной из лучших медийных команд Восточной Европы, амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.
– Индивидуальный график работы.
– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
Ваши резюме и сопроводительные письма присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Ставочный редактор».
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