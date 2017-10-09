Tribuna Digital открывает вакансию Джуниор-редактора ставочных проектов

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших медиа составляет уже 15 миллионов человек и постоянно растет.

Сейчас мы открываем вакансию Джуниор-редактора ставочных проектов, который поможет в развитии наших продуктов и сервисов, связанных со ставками на спорт.

Задачи:

— Написание новостей, материалов на тему ставок на спорт.

— Ведение и продвижение ставочных соцсетей.

— Развитие раздела «Ставки» на Sports.ru, проведение конкурсов и розыгрышей.

— Продвижение ставочных спецпроектов Sports.ru — Betting Insider, Рейтинг букмекеров и др.

Требования:

— Хорошее знание темы ставок на спорт и околоставочной индустрии.

— Грамотный русский язык.

— Знание английского, опыт работы редактором или SMM-специалистом станут дополнительным плюсом.

Для вас:

– Возможность удаленной работы.

– Работа в одной из лучших медийных команд Восточной Европы, амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

Ваши резюме и сопроводительные письма присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Ставочный редактор».