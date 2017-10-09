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    Sports.ru

    Tribuna Digital открывает вакансию Джуниор-редактора ставочных проектов

    Теги Sports.ru ставки на спорт Tribuna.com ставки на футбол

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших медиа составляет уже 15 миллионов человек и постоянно растет.

    Сейчас мы открываем вакансию Джуниор-редактора ставочных проектов, который поможет в развитии наших продуктов и сервисов, связанных со ставками на спорт.

    Задачи:

    — Написание новостей, материалов на тему ставок на спорт.

    — Ведение и продвижение ставочных соцсетей.

    — Развитие раздела «Ставки» на Sports.ru, проведение конкурсов и розыгрышей.

    — Продвижение ставочных спецпроектов Sports.ru — Betting Insider, Рейтинг букмекеров и др.

    Требования:

    — Хорошее знание темы ставок на спорт и околоставочной индустрии.

    — Грамотный русский язык.

    — Знание английского, опыт работы редактором или SMM-специалистом станут дополнительным плюсом.

    Для вас:

    – Возможность удаленной работы.

    – Работа в одной из лучших медийных команд Восточной Европы, амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    Ваши резюме и сопроводительные письма присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Ставочный редактор».

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