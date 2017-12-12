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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Tribuna Digital открывает вакансию специалиста по рекламе (RTB / programmatic)

    Теги Sports.ru Tribuna.com мобильные приложения

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений превышает уже 15 миллионов человек и постоянно растет.

    Если вы хотите быть на передовой современных рекламных технологий и любите спорт, готовы развиваться – присоединяйтесь!

    В данный момент мы открываем вакансию специалиста по рекламе (RTB / programmatic).

    Programmatic-реклама – это одна из самых высокотехнологичных и быстро развивающихся тенденций сферы digital, которая позволяет донести рекламу именно до того, кому она будет наиболее актуальна.

    В ваши задачи будет входить построение и оптимизация процесса алгоритмических продаж онлайн-рекламы, проведение экспериментов, связанных с изменением настроек рекламных компаний. Продвижение индустрии цифровых медиа вперед станет также для вас амбициозной и интересной задачей.

    Требования:

    – Грамотный русский язык и знание английского языка, достаточное для переписки;

    – Навыки DFP, Adfox, Adriver, Admob, Mopub;

    – Владение SSP, DSP, CPC, CPM и понимание принципа работы рекламных сетей;

    – Аналитический склад ума и владение аналитическими инструментами (GA и другие);

    – Базовые знания html, css, js.

    Для вас:

    – Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Специалист по рекламе (RTB / programmatic)».

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