Tribuna Digital открывает вакансию специалиста по рекламе (RTB / programmatic)

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений превышает уже 15 миллионов человек и постоянно растет.

Если вы хотите быть на передовой современных рекламных технологий и любите спорт, готовы развиваться – присоединяйтесь!

В данный момент мы открываем вакансию специалиста по рекламе (RTB / programmatic).

Programmatic-реклама – это одна из самых высокотехнологичных и быстро развивающихся тенденций сферы digital, которая позволяет донести рекламу именно до того, кому она будет наиболее актуальна.

В ваши задачи будет входить построение и оптимизация процесса алгоритмических продаж онлайн-рекламы, проведение экспериментов, связанных с изменением настроек рекламных компаний. Продвижение индустрии цифровых медиа вперед станет также для вас амбициозной и интересной задачей.

Требования:

– Грамотный русский язык и знание английского языка, достаточное для переписки;



– Навыки DFP, Adfox, Adriver, Admob, Mopub;



– Владение SSP, DSP, CPC, CPM и понимание принципа работы рекламных сетей;



– Аналитический склад ума и владение аналитическими инструментами (GA и другие);



– Базовые знания html, css, js.



Для вас:

– Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Специалист по рекламе (RTB / programmatic)».