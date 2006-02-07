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    Луис Энрике не собирается принимать «Челси» по ходу сезона

    Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Антонио Конте Луис Энрике

    Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике не собирается прерывать свой годичный отпуск и принимать «Челси» по ходу сезона. 

    Таким образом, если «Челси» захочет уволить главного тренера Антонио Конте и подождать Луиса Энрике до лета, клубу придется пригласить временного тренера. 

    Сообщалось, что против этого сценария выступает владелец лондонцев Роман Абрамович.

    При этом утверждалось, что его не устраивает работа Конте в этом сезоне и его отношения с игроками, в том числе конфликт с Диего Костой.

    Ожидается, что Конте будет предоставлено время, чтобы выправить неудачную ситуацию, сложившуюся после двух подряд поражений от «Борнмута» (0:3) и «Уотфорда» (1:4).

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