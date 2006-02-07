Луис Энрике не собирается принимать «Челси» по ходу сезона

Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике не собирается прерывать свой годичный отпуск и принимать по ходу сезона.

Таким образом, если «Челси» захочет уволить главного тренера и подождать Луиса Энрике до лета, клубу придется пригласить временного тренера.

Сообщалось, что против этого сценария выступает владелец лондонцев .

При этом утверждалось, что его не устраивает работа Конте в этом сезоне и его отношения с игроками, в том числе конфликт с Диего Костой.

Ожидается, что Конте будет предоставлено время, чтобы выправить неудачную ситуацию, сложившуюся после двух подряд поражений от «Борнмута» (0:3) и «Уотфорда» (1:4).