Абрамович не намерен увольнять Конте. Владелец «Челси» против приглашения временного тренера

«Челси» не планирует увольнять главного тренера Антонио Конте в ближайшее время.
По информации Sky Sports, клуб на данный момент не ведет работу по поиску нового тренера и не обращался к потенциальным кандидатам.
Владелец «Челси» Роман Абрамович выступает против приглашения временного тренера в преддверии важных матчей против «Манчестер Юнайтед» в чемпионате и «Барселоны» в Лиге чемпионов.
Конте будет предоставлено время, чтобы выправить неудачную ситуацию, сложившуюся после двух подряд поражений от «Борнмута» (0:3) и «Уотфорда» (1:4).