Абрамович не намерен увольнять Конте. Владелец «Челси» против приглашения временного тренера

не планирует увольнять главного тренера Антонио Конте в ближайшее время.

По информации , клуб на данный момент не ведет работу по поиску нового тренера и не обращался к потенциальным кандидатам.

Владелец «Челси» Роман Абрамович выступает против приглашения временного тренера в преддверии важных матчей против в чемпионате и «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Конте будет предоставлено время, чтобы выправить неудачную ситуацию, сложившуюся после двух подряд поражений от (0:3) и «Уотфорда» (1:4).