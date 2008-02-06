Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Абрамович не намерен увольнять Конте. Владелец «Челси» против приглашения временного тренера

    Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович отставки Антонио Конте

    «Челси» не планирует увольнять главного тренера Антонио Конте в ближайшее время.

    По информации Sky Sports, клуб на данный момент не ведет работу по поиску нового тренера и не обращался к потенциальным кандидатам.

    Владелец «Челси» Роман Абрамович выступает против приглашения временного тренера в преддверии важных матчей против «Манчестер Юнайтед» в чемпионате и «Барселоны» в Лиге чемпионов.

    Конте будет предоставлено время, чтобы выправить неудачную ситуацию, сложившуюся после двух подряд поражений от «Борнмута» (0:3) и «Уотфорда» (1:4).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться