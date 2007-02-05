Антонио Конте: «Был бы рад, если бы «Челси» выразил мне поддержку»

Главный тренер Антонио Конте прокомментировал информацию о своей возможной отставке.

«Я должен быть честен. Когда такие слухи и спекуляции появляются после первого же матча чемпионата с «Бернли» (2:3)… Может, я хотел бы, чтобы клуб выступил по поводу меня с заявлением, сказал, что доверяет мне.

Вместе с тем знаю, что такого никогда не было в прошлом, так почему я должен надеяться на обратное? Но, конечно, я бы хотел, чтобы такое заявление о поддержке прозвучало – вопреки всем слухам. Вызов в том, что такого никогда в «Челси» не было. Но, разумеется, я был бы рад услышать слова поддержки. Есть только один человек, который вправе сделать такое заявление.

Разговаривал ли я с Абрамовичем? Думаю, будет лучше, если это останется секретом», – сказал Конте.