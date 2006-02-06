Луис Энрике может возглавить «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте может быть отправлен в отставку уже сегодня.
Владельца лондонцев Романа Абрамовича не устраивает работа Конте в этом сезоне и его отношения с игроками, в том числе конфликт с Диего Костой.
Как утверждает Diario Sport, к назначению на пост тренера лондонского клуба близок экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике.
Испанца и его семью устраивает как спортивная составляющая проекта «Челси», так и тот факт, что они будут жить в Лондоне – одном из крупнейших городов Европы.