Луис Энрике может возглавить «Челси»

Главный тренер Антонио Конте может быть отправлен в отставку уже сегодня.

Владельца лондонцев не устраивает работа Конте в этом сезоне и его отношения с игроками, в том числе конфликт с Диего Костой.

Как утверждает Diario Sport, к назначению на пост тренера лондонского клуба близок экс-тренер «Барселоны» .

Испанца и его семью устраивает как спортивная составляющая проекта , так и тот факт, что они будут жить в Лондоне – одном из крупнейших городов Европы.