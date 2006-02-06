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    Луис Энрике может возглавить «Челси»

    Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Антонио Конте Луис Энрике

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте может быть отправлен в отставку уже сегодня.

    Владельца лондонцев Романа Абрамовича не устраивает работа Конте в этом сезоне и его отношения с игроками, в том числе конфликт с Диего Костой.

    Как утверждает Diario Sport, к назначению на пост тренера лондонского клуба близок экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике.

    Испанца и его семью устраивает как спортивная составляющая проекта «Челси», так и тот факт, что они будут жить в Лондоне – одном из крупнейших городов Европы.

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