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    Гвардиола стал тренером месяца в премьер-лиге в 4-й раз подряд. Это рекорд

    Теги Челси Ливерпуль Сэм Эллардайс Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Рой Ходжсон рейтинги Тоттенхэм Кристал Пэлас Антонио Конте Пеп Гвардиола Маурисио Почеттино

    Английская премьер-лига назвала имя лучшего тренера декабря.

    Лауреатом стал Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити». В декабре эта команда одержала шесть побед в чемпионате и один раз сыграла вничью.

    Каталонец установил новый рекорд. Он признан лучшим тренером месяца в 4-й раз подряд, что ранее не удавалось никому в премьер-лиге.

    Помимо Гвардиолы, на награду по итогам декабря претендовали Сэм Эллардайс («Эвертон»), Антонио Конте («Челси»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»).

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