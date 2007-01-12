Гвардиола стал тренером месяца в премьер-лиге в 4-й раз подряд. Это рекорд

Английская премьер-лига назвала имя лучшего тренера декабря.

Лауреатом стал Пеп Гвардиола, возглавляющий . В декабре эта команда одержала шесть побед в чемпионате и один раз сыграла вничью.

Каталонец установил новый рекорд. Он признан лучшим тренером месяца в 4-й раз подряд, что ранее не удавалось никому в премьер-лиге.

Помимо Гвардиолы, на награду по итогам декабря претендовали Сэм Эллардайс («Эвертон»), Антонио Конте ( ), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино ( ) и Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»).