Товарищеские матчи. «Зенит» сыграл вничью со «Слованом», «Ахмат» одолел «Зету», «Анжи» – «Тобол»

Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.
Товарищеские матчи
Зенит Россия – Слован Словакия – 0:0 (0:0)
«Зенит»: Лунев, Жирков (Терентьев, 61), Маммана, Мевля, Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Ригони (Плетнев, 76), Дриусси (Полоз, 81), Кокорин (Панюков, 85), Заболотный (Смольников, 62).
Анжи Россия – Тобол Казахстан – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Лескано (75).
«Анжи»: Лория, Эльмурзаев, Чансельор, Армаш, Черов, Чайковский, Антон, Глебов, Закиров, Маркелов, Поку.
Ахмат Россия – Зета Черногория – 2:1 (0:0)
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Плиев, Швец, Иванов, Исмаэл, Роши, Жаба, Садаев
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.