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    Товарищеские матчи. «Зенит» сыграл вничью со «Слованом», «Ахмат» одолел «Зету», «Анжи» – «Тобол»

    Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Словакия Слован Братислава товарищеские матчи (клубы) результаты Ахмат Анжи высшая лига Черногория Зета высшая лига Казахстан Тобол

    Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

    Товарищеские матчи

    Зенит Россия – Слован Словакия – 0:0 (0:0)

    «Зенит»: Лунев, Жирков (Терентьев, 61), Маммана, Мевля, Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Ригони (Плетнев, 76), Дриусси (Полоз, 81), Кокорин (Панюков, 85), Заболотный (Смольников, 62).

    Анжи Россия – Тобол Казахстан – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Лескано (75).

    «Анжи»: Лория, Эльмурзаев, Чансельор, Армаш, Черов, Чайковский, Антон, Глебов, Закиров, Маркелов, Поку.

    Ахмат Россия – Зета Черногория – 2:1 (0:0)

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Плиев, Швец, Иванов, Исмаэл, Роши, Жаба, Садаев

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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