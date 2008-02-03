«Тосно» не платит игрокам зарплату с середины ноября, премиальные – почти за весь сезон

Стали известны детали задолженностей «Тосно» перед футболистами.

Игрокам не платят зарплаты с середины ноября, а премиальные были получены ими только за одну победу и одну ничью в сезоне-2017/18.

В обещали, что на новогодний перерыв удастся уйти без долгов, однако ситуация не изменилась и ко 2 февраля.

Футболисты уже написали письмо руководству с требованием дать ответ, когда долги перед ними будут выплачены.

«Тосно» занимает 14-е место в таблице РФПЛ. Сегодняшний товарищеский матч между с курским «Авангардом» не состоится из-за бойкота со стороны игроков.

Сообщалось, что у «Тосно» долги не только перед футболистами, но и перед тренерами, врачами и персоналом