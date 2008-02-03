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    «Тосно» не платит игрокам зарплату с середины ноября, премиальные – почти за весь сезон

    Теги премьер-лига Россия Тосно кризис

    Стали известны детали задолженностей «Тосно» перед футболистами.

    Игрокам не платят зарплаты с середины ноября, а премиальные были получены ими только за одну победу и одну ничью в сезоне-2017/18.

    В «Тосно» обещали, что на новогодний перерыв удастся уйти без долгов, однако ситуация не изменилась и ко 2 февраля.

    Футболисты уже написали письмо руководству «Тосно» с требованием дать ответ, когда долги перед ними будут выплачены.

    «Тосно» занимает 14-е место в таблице РФПЛ. Сегодняшний товарищеский матч между с курским «Авангардом» не состоится из-за бойкота со стороны игроков. 

    Сообщалось, что у «Тосно» долги не только перед футболистами, но и перед тренерами, врачами и персоналом

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