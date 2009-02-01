Геннадий Орлов: «Шатов – не Дзюба, у него нет такого большого конфликта с Манчини»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался о будущем полузащитника Олега Шатова.

- Шатов останется в ?

– Пока его оставляют. Все-таки Шатов – это не Дзюба, у него нет такого большого конфликта с Манчини.

Олег поехал с -2» на сборы. Считается, что его надо как-то вылечить, он должен набрать форму. Все зависит от того, как он будет играть.

Его же покупал, деньги уже давал, а «Зенит» не стал отпускать, хотя мог пять миллионов заработать.

Значит, клуб нуждается в нем, – сказал Орлов после завершения эфира «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге».

«Зенит» прибил Шатова статистикой. И в целом прав