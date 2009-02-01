Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Геннадий Орлов: «Шатов – не Дзюба, у него нет такого большого конфликта с Манчини»

    Теги Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини премьер-лига Россия Геннадий Орлов Зенит-2 Олег Шатов Краснодар

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался о будущем полузащитника «Зенита» Олега Шатова.

    - Шатов останется в «Зените»?

    – Пока его оставляют. Все-таки Шатов – это не Дзюба, у него нет такого большого конфликта с Манчини.

    Олег поехал с «Зенитом-2» на сборы. Считается, что его надо как-то вылечить, он должен набрать форму. Все зависит от того, как он будет играть.

    Его же «Краснодар» покупал, деньги уже давал, а «Зенит» не стал отпускать, хотя мог пять миллионов заработать.

    Значит, клуб нуждается в нем, – сказал Орлов после завершения эфира «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге».

    «Зенит» прибил Шатова статистикой. И в целом прав

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться