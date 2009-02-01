Геннадий Орлов: «Шатов – не Дзюба, у него нет такого большого конфликта с Манчини»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался о будущем полузащитника «Зенита» Олега Шатова.
- Шатов останется в «Зените»?
– Пока его оставляют. Все-таки Шатов – это не Дзюба, у него нет такого большого конфликта с Манчини.
Олег поехал с «Зенитом-2» на сборы. Считается, что его надо как-то вылечить, он должен набрать форму. Все зависит от того, как он будет играть.
Его же «Краснодар» покупал, деньги уже давал, а «Зенит» не стал отпускать, хотя мог пять миллионов заработать.
Значит, клуб нуждается в нем, – сказал Орлов после завершения эфира «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге».