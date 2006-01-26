Фурсенко о ситуации с Дзюбой и Шатовым: «Мы поддерживаем Манчини, в команде шикарная атмосфера»

Президент Сергей Фурсенко прокомментировал перевод нападающего и хавбека Олега Шатова в «Зенит-2».

«Решение о выведении Анюкова, Шатова и Дзюбы из основного состава было принято совместно с главным тренером и согласовано с тренерским штабом. Мы поддерживаем Манчини, сейчас в команде шикарная атмосфера.

Так бывает. Надо завоевывать место в основном составе. Даже таким мастеровитым, как Шатов и Дзюба. Шанс вернуться всегда есть. Для хороших футболистов двери никогда не закрыты.

На вход в команду они тоже не закрыты. Возможны какие-то дополнительные перемещения. Трансферное окно открыто до 24 февраля», – сказал Фурсенко.

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