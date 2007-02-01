«Урал», «Уфа» и «Локомотив» претендуют на Шатова. «Зенит» не хочет усиливать «Локо»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
По информации «Спорта день за днем», в аренде игрока заинтересованы «Урал», «Уфа» и «Локомотив».
Первые два клуба не готовы платить зарплату Шатова полностью, но являются для «Зенита» приоритетом – петербуржцы готовы взять на себя часть зарплаты игрока.
«Зенит» не хочет отпускать Шатова в «Локо», который готов полностью платить зарплату игрока, поскольку не хочет усиливать конкурента в борьбе за чемпионство.
Как утверждает портал «Невские новости», «Локомотив» готов даже приобрести Шатова за 6 миллионов евро.
Напомним, что 27-летний игрок не поехал с «Зенитом» на сбор по решению Роберто Манчини.