Неймар подал иск к «Барселоне» по поводу невыплаты подъемных за продление контракта

Нападающий «ПСЖ» инициировал судебный процесс против «Барселоны», за которую он выступал до перехода во французскую команду.

Поводом для подачи иска стала невыплата второй части подъемных, которая полагалась Неймару за продление контракта с «Барселоной» в 2016 году. По условиям сделки, каталонский клуб обязался перечислить Неймару определенную сумму подъемных, платеж был разделен на две части. Однако из-за перехода бразильца в вторая часть подъемных, равная приблизительно 30 миллионам евро, так и не была выплачена.

По мнению Неймара, каталонский клуб не имел оснований не выплачивать вторую часть подъемных. «Барселона» считает, что не обязана перечислять деньги, поскольку бразилец в итоге сам разорвал контракт.

Каталонский клуб, в свою очередь, подал в суд ответный иск к Неймару. «Барселона» заявляет, что понесла убытки в размере 75 миллионов евро в связи с расторжением контракта Неймара.