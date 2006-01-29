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    Дани Алвес о переходе Неймара в «ПСЖ»: «Ему нужно было выйти из тени Месси»

    Теги ПСЖ Барселона Дани Алвес лига 1 Франция примера Испания Неймар

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес поделился мнением об игре нападающего парижского клуба Неймара.

    «Я считаю, что Неймар является одним из лучших футболистов мира наряду с Месси. Ему нужно было выйти из тени Лео. Играть в одной команде с Месси – лучшее, что может случиться в твоей карьере, но в то же время у тебя будут сомнения, настолько ли ты хорош или же все благодаря Лео.

    Лично я с радостью бы играл с Лео на протяжении всей карьеры, но Месси – аргентинец, а Неймар и я – бразильцы. Мы были обречены когда-нибудь встретиться с ним, находясь по разные стороны. Думаю, шансы добиться личных целей выше, если ты не играешь в связке с таким гением, как Месси. То, что Неймар дальше пошел своей дорогой, очень важно для его дальнейшего развития и для сборной Бразилии», – сказал Дани Алвес.

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