«Лестер» не продаст Мареза «Ман Сити» дешевле 90 млн фунтов. Трансфер может стать рекордным в АПЛ

«Манчестер Сити» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Лестера» Рияда Мареза, который накануне подал запрос о трансфере.

«Горожане» рассматривают алжирца в качестве замены Лерою Сане, который из-за травмы выбыл до конца марта.

Однако «Лестер отказался продать Мареза «Сити» за 55 миллионов фунтов и потребует не менее 90 млн.

Если переход состоится, он станет рекордным в АПЛ. В августе 2016 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» за возвращение Поля Погба 89 млн фунтов.