«Сити» увеличил предложение по Марезу до 55 млн фунтов, «Лестер» не хочет отпускать игрока

«Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с «Лестером» о переходе полузащитника Рияда Мареза.
Как сообщает Sky Sports, «горожане» увеличили предложение по алжирскому полузащитнику с 50 по 55 млн фунтов.
Однако «Лестер» по-прежнему не намерен расставаться со своим лидером и рассчитывает, что «Сити» еще увеличит свое предложение.
Этот трансфер может стать вторым по стоимости в истории «Ман Сити» вслед за трансфером защитника Эмерика Лапорта.
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