«Сити» увеличил предложение по Марезу до 55 млн фунтов, «Лестер» не хочет отпускать игрока

продолжает вести переговоры с «Лестером» о переходе полузащитника .

Как сообщает Sky Sports, «горожане» увеличили предложение по алжирскому полузащитнику с 50 по 55 млн фунтов.

Однако «Лестер» по-прежнему не намерен расставаться со своим лидером и рассчитывает, что «Сити» еще увеличит свое предложение.

Этот трансфер может стать вторым по стоимости в истории «Ман Сити» вслед за трансфером защитника .