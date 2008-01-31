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    «Сити» увеличил предложение по Марезу до 55 млн фунтов, «Лестер» не хочет отпускать игрока

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Эмерик Лапорт Рияд Марез

    «Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с «Лестером» о переходе полузащитника Рияда Мареза.

    Как сообщает Sky Sports, «горожане» увеличили предложение по алжирскому полузащитнику с 50 по 55 млн фунтов.

    Однако «Лестер» по-прежнему не намерен расставаться со своим лидером и рассчитывает, что «Сити» еще увеличит свое предложение.

    Этот трансфер может стать вторым по стоимости в истории «Ман Сити» вслед за трансфером защитника Эмерика Лапорта

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