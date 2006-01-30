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    Клубы мира потратили свыше 6,3 млрд долларов на трансферы в 2017 году

    Теги трансферы бизнес ФИФА

    ФИФА опубликовала доклад, касающийся мировых трансферов за 2017 год.

    Сумма, которую потратили все клубы мира вместе взятые, составила более 6,37 млрд долларов. Это на 32,7% больше, чем в 2016 году.

    Общее количество трансферов равняется 15 624, это на 6,8% больше, чем годом ранее. Только в 15,8% случаев за трансферы футболистов была уплачена компенсация, остальные переходы были бесплатными.

    Около 67% от общей суммы трансферов пришлось на топ-50 клубов мира.

     

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