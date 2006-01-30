Клубы мира потратили свыше 6,3 млрд долларов на трансферы в 2017 году

ФИФА опубликовала доклад, касающийся мировых трансферов за 2017 год.

Сумма, которую потратили все клубы мира вместе взятые, составила более 6,37 млрд долларов. Это на 32,7% больше, чем в 2016 году.

Общее количество трансферов равняется 15 624, это на 6,8% больше, чем годом ранее. Только в 15,8% случаев за трансферы футболистов была уплачена компенсация, остальные переходы были бесплатными.

Около 67% от общей суммы трансферов пришлось на топ-50 клубов мира.