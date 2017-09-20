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    ФИФА вновь подозревает «Челси» в нарушении правил переходов юных игроков

    Теги Челси премьер-лига Англия трансферы ФИФА Гаэль Какута Бертран Траоре

    ФИФА в третий раз за последние восемь лет открыла расследование в отношении «Челси» по поводу возможных нарушений правил трансферов футболистов до 18 лет.

    Эту информацию Международная федерация футбола подтвердила газете Daily Mail.

    Первое расследование в отношении лондонцев проводилось в 2009 году по поводу перехода из «Ланса» Гаэля Какута. Тогда «Челси» запретили заявлять новичков в течение двух трансферных окон, но клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде.

    В прошлом году в поле зрения ФИФА попал трансфер в «Челси» Бертрана Траоре, который ранее дебютировал за команду без разрешения ведомства. Что стало поводом для нынешнего расследования, пока не известно.

    Пресс-атташе «Челси» между тем заявил, что клуб, приобретая игроков, действует в рамках регламента ФИФА.

    Последним клубом, наказанным трансферным запретом, был «Атлетико», который сможет заявлять новых игроков только с января 2018 года.

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