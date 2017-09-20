ФИФА вновь подозревает «Челси» в нарушении правил переходов юных игроков

ФИФА в третий раз за последние восемь лет открыла расследование в отношении по поводу возможных нарушений правил трансферов футболистов до 18 лет.

Эту информацию Международная федерация футбола подтвердила газете Daily Mail.

Первое расследование в отношении лондонцев проводилось в 2009 году по поводу перехода из «Ланса» . Тогда «Челси» запретили заявлять новичков в течение двух трансферных окон, но клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде.

В прошлом году в поле зрения попал трансфер в «Челси» Бертрана Траоре, который ранее дебютировал за команду без разрешения ведомства. Что стало поводом для нынешнего расследования, пока не известно.

Пресс-атташе «Челси» между тем заявил, что клуб, приобретая игроков, действует в рамках регламента ФИФА.

Последним клубом, наказанным трансферным запретом, был «Атлетико», который сможет заявлять новых игроков только с января 2018 года.

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