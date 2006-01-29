Неймар: «Очень уважаю Роналду за его достижения, для меня это как смотреться в зеркало»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», а также об игре лидера мадридского клуба .

«Для нас самое важное – выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, а не индивидуальные достижения. Приоритетами остаются победа в чемпионате Франции, Кубке и Лиге чемпионов.

Очень уважаю Роналду за его достижения. Для меня это как смотреться в зеркало. Он играет на высочайшем уровне уже 10 лет, как и Месси. Мы все хотим быть похожими на них. Но «Реал» это не только Роналду, у них собраны великолепные игроки», – сказал .

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между и состоится 14 февраля в Мадриде, ответный – 6 марта в .