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    Неймар: «Очень уважаю Роналду за его достижения, для меня это как смотреться в зеркало»

    Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания Лига чемпионов Неймар

    Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», а также об игре лидера мадридского клуба Криштиану Роналду.

    «Для нас самое важное – выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, а не индивидуальные достижения. Приоритетами остаются победа в чемпионате Франции, Кубке и Лиге чемпионов.

    Очень уважаю Роналду за его достижения. Для меня это как смотреться в зеркало. Он играет на высочайшем уровне уже 10 лет, как и Месси. Мы все хотим быть похожими на них. Но «Реал» это не только Роналду, у них собраны великолепные игроки», – сказал Неймар.

    Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 14 февраля в Мадриде, ответный – 6 марта в Париже.

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