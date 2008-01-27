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    Лионель Месси: «Без Неймара «Барселона» стала более сбалансированной командой»

    Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания Неймар

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как переход нападающего Неймара в «ПСЖ» повлиял на каталонскую команду.

    «Без Неймара «Барселона» стала более сбалансированной командой. Его уход привел к изменению нашего стиля игры.

    «Барселона» потеряла большую часть атакующего потенциала, но это помогло нам применительно к обороне.

    Сейчас наша полузащита очень хорошо оснащена. Это улучшает игру команды в обороне», – поделился мыслями Месси в интервью World Soccer.

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