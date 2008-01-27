Лионель Месси: «Без Неймара «Барселона» стала более сбалансированной командой»

Форвард «Барселоны» рассказал, как переход нападающего Неймара в «ПСЖ» повлиял на каталонскую команду.

«Без Неймара стала более сбалансированной командой. Его уход привел к изменению нашего стиля игры.

«Барселона» потеряла большую часть атакующего потенциала, но это помогло нам применительно к обороне.

Сейчас наша полузащита очень хорошо оснащена. Это улучшает игру команды в обороне», – поделился мыслями Месси в интервью World Soccer.