Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Гуанчжоу Эвергранд», «Рубин» победил «Богемианс»

Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона.
Товарищеские матчи
Рубин Россия – Богемианс 1905 Чехия – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Жемалетдинов (27).
«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Подберезкин, Оздоев, Жемалетдинов, Азмун, Канунников.
Зенит Россия – Гуанчжоу Эвергранд Китай – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Дриусси (28), 2:0 – Кокорин (30), 3:0 – Заболотный (57), 4:0 – Терентьев (84), 4:1 – Гао Линь (85).
«Зенит»: Лунев, Кузяев, Мевля, Маммана, Жирков, Ерохин, Краневиттер, Ригони, Дриусси, Кокорин, Заболотный.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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