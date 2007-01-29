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    Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Гуанчжоу Эвергранд», «Рубин» победил «Богемианс»

    Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты Гуанчжоу Эвергранд Богемианс 1905

    Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона.

    Товарищеские матчи

    Рубин Россия – Богемианс 1905 Чехия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Жемалетдинов (27).

    «Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Подберезкин, Оздоев, Жемалетдинов, Азмун, Канунников.

    Зенит Россия – Гуанчжоу Эвергранд Китай – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дриусси (28), 2:0 – Кокорин (30), 3:0 – Заболотный (57), 4:0 – Терентьев (84), 4:1 – Гао Линь (85).

    «Зенит»: Лунев, Кузяев, Мевля, Маммана, Жирков, Ерохин, Краневиттер, Ригони, Дриусси, Кокорин, Заболотный.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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