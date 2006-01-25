Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил пражскую «Славию», «Уфа» победила «Плоцк»

Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона.
Товарищеские матчи
Локомотив Россия – ЦСКА Болгария – матч отменен
Уфа Россия – Висла Плоцк Польша – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сысуев (64).
«Уфа»: Шелия (Беленов, 46), Сухов (Аликин, 46), Йокич (Тумасян, 46), Табидзе (Никитин, 46), Салатич (Живоглядов, 46), Пауревич (Сафрониди, 46), Карп (Засеев, 46), Обляков (Стоцкий, 46), Фатаи (Безденежных, 46), Игбун (Сысуев, 46), Сейдахмет (Кротов, 46).
Ахмат Россия – Кызыл-Жар Казахстан – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Жаба (62).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфу, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Роши, Швец, Митришев, Жаба.
Зенит Россия – Славия Чехия – 5:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Кокорин (27), 2:0 – Заболотный (46), 2:1 – Шкода (62), 3:1 – Ерохин (67), 4:1 – Богаев (70), 5:1 – Терентьев (77).
«Зенит»: Лунев (Бабурин, 63), Кузяев (Каккоев, 69), Мевля (Скроботов, 69), Маммана (Плетнев, 69), Жирков (Богаев, 69), Ерохин, Краневиттер (Терентьев, 69), Ригони (Капленко, 69), Кокорин (Смольников, 63), Дриусси (Полоз, 63), Заболотный (Панюков, 69).
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