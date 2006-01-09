Хави: «Мбаппе нужно поработать над пониманием игры. Неймар видится мне более одаренным игроком»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави заявил, что Неймар будет лучшим игроком мира после ухода и Криштиану Роналду.

«Думаю, что долго ждать не придется. Неймар станет ориентиром сразу после эпохи Месси и Роналду. Особенно потому, что он бразилец. У Бразилии есть все шансы выйти в финал .

Эпоха Неймара продлится 3-4 года, а затем наступит время Мбаппе. У него сумасшедший потенциал. И он все еще молод – ему всего 19 лет. Он настоящий монстр.

Думаю, что талант бьет физическую одаренность. Неймар больше похож на Месси – талант и физика. Думаю, что Мбаппе скорее одарен физически, нежели талантлив. По-настоящему одаренные игроки обладают обоими качествами: Марадона, Пеле, , Месси, Неймар.

У Мбаппе тоже есть талант, но мне он кажется больше похожим на . Ему нужно поработать над пониманием игры. Когда он был ребенком, ему не нужно было думать – он брал свое за счет силы и скорости.

Я бы хотел посмотреть, как Мбаппе будет играть против защиты, например, . В этом плане Неймар мне видится более одаренным игроком», – сказал Хави.