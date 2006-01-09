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    Хави: «Мбаппе нужно поработать над пониманием игры. Неймар видится мне более одаренным игроком»

    Теги ПСЖ Криштиану Роналду Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания Неймар Килиан Мбаппе

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави заявил, что Неймар будет лучшим игроком мира после ухода Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Думаю, что долго ждать не придется. Неймар станет ориентиром сразу после эпохи Месси и Роналду. Особенно потому, что он бразилец. У Бразилии есть все шансы выйти в финал ЧМ-2018.

    Эпоха Неймара продлится 3-4 года, а затем наступит время Мбаппе. У него сумасшедший потенциал. И он все еще молод – ему всего 19 лет. Он настоящий монстр.

    Думаю, что талант бьет физическую одаренность. Неймар больше похож на Месси – талант и физика. Думаю, что Мбаппе скорее одарен физически, нежели талантлив. По-настоящему одаренные игроки обладают обоими качествами: Марадона, Пеле, Роналдо, Месси, Неймар.

    У Мбаппе тоже есть талант, но мне он кажется больше похожим на Тьерри Анри. Ему нужно поработать над пониманием игры. Когда он был ребенком, ему не нужно было думать – он брал свое за счет силы и скорости. 

    Я бы хотел посмотреть, как Мбаппе будет играть против защиты, например, «Атлетико». В этом плане Неймар мне видится более одаренным игроком», – сказал Хави.

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