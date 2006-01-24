Ставка дня: «Арсенал» выйдет в финал Кубка английской лиги за 2.00

Для Арсена Венгера Кубок Лиги имеет огромное значение в текущем сезоне. У «канониров» осталось лишь 2 возможности взять трофей, и вариант с Лигой Европы является не самым удобным. В еврокубке огромная конкуренция, в КЛ же осталось сыграть всего две важнейшие встречи. Сейчас всё внимание «Арсенала» сосредоточено исключительно на игре против своего лондонского конкурента.



«Челси» продолжает играть на всех фронтах, и это является минусом для «синих». Антонио Конте уже сейчас максимально ротирует состав, сил на все матчи не хватает, а очень скоро команде играть в Лиге чемпионов. Разумеется, «синие» постараются выиграть предстоящую встречу, но ждать всех ключевых игроков в основе на матч с «Арсеналом» не стоит.



«Арсенал» приложит все силы для победы в предстоящей игре, а вот отдаст ли всё для победы «Челси» – уверенности нет. Учитывая эти факторы и текущее состояние команд, ставка на выход «Арсенала» в финал за 2.00 имеет очень хорошие шансы на проход.



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