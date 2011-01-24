«Спартак» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марковичем

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может перейти в .

Московский клуб проявил заинтересованность в трансфере 23-летнего хавбека этой зимой.

Сербский футболист не имеет игровой практики в текущем сезоне и принял тот факт, что ему необходима смена команды.

«Ливерпуль» открыт для предложений по игроку, срок контракта которого истекает через полтора года.

Ранее сообщалось, что интерес к Марковичу проявляет , однако позднее стало известно, что главный тренер железнодорожников заблокировал этот трансфер.