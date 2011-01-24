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    «Спартак» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марковичем

    Теги Спартак Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Лазар Маркович

    Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может перейти в «Спартак».

    Московский клуб проявил заинтересованность в трансфере 23-летнего хавбека этой зимой.

    Сербский футболист не имеет игровой практики в текущем сезоне и принял тот факт, что ему необходима смена команды.

    «Ливерпуль» открыт для предложений по игроку, срок контракта которого истекает через полтора года.

    Ранее сообщалось, что интерес к Марковичу проявляет «Локомотив», однако позднее стало известно, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин заблокировал этот трансфер.

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