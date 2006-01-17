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    «Локомотив» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марковичем

    Теги Локомотив Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Лазар Маркович

    Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может продолжить карьеру в «Локомотиве».

    Московский клуб заинтересован в приглашении 23-летнего хавбека, который в текущем сезоне не провел ни одного матча за первую команду «красных» и один раз сыграл за молодежку в рамках АПЛ-2.

    Сербский футболист способен сыграть на любом фланге атаке, а также в роли второго нападающего.

    Возможно, что «Локомотив» арендует Марковича у «Ливерпуля» до конца сезона.

    В 2014 году английский клуб заплатил за него «Бенфике» 25 миллионов евро.

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