«Локомотив» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марковичем

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Московский клуб заинтересован в приглашении 23-летнего хавбека, который в текущем сезоне не провел ни одного матча за первую команду «красных» и один раз сыграл за молодежку в рамках АПЛ-2.
Сербский футболист способен сыграть на любом фланге атаке, а также в роли второго нападающего.
Возможно, что «Локомотив» арендует Марковича у «Ливерпуля» до конца сезона.
В 2014 году английский клуб заплатил за него «Бенфике» 25 миллионов евро.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.