«Локомотив» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марковичем

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Московский клуб заинтересован в приглашении 23-летнего хавбека, который в текущем сезоне не провел ни одного матча за первую команду «красных» и один раз сыграл за молодежку в рамках АПЛ-2.

Сербский футболист способен сыграть на любом фланге атаке, а также в роли второго нападающего.

Возможно, что «Локомотив» арендует Марковича у «Ливерпуля» до конца сезона.

В 2014 году английский клуб заплатил за него «Бенфике» 25 миллионов евро.