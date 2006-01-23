Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    УЕФА не нашел нарушений ФФП в деятельности «ПСЖ», но клубу нужно продать игроков на 70 млн евро

    Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА бизнес Неймар финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе

    УЕФА не нашел нарушений правил финансового фэйр-плей в летних трансферах «ПСЖ».

    Комитет по финансовому контролю постановил, что сделки по приобретениям полузащитника «Барселоны» Неймара и форварда «Монако» Килиана Мбаппе были оформлены правильно, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.

    Покупка бразильца обошлась парижанам в 222 миллиона евро, а француз был арендован с обязательством выкупа через год за 180 миллионов.

    Тем не менее для того, чтобы в дальнейшем избежать возможных санкций со стороны УЕФА, «ПСЖ» должен привести в порядок банковские счета и выручить 70 миллионов евро, расставшись с рядом игроков, до 30 июня 2018 года.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться