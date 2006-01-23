УЕФА не нашел нарушений ФФП в деятельности «ПСЖ», но клубу нужно продать игроков на 70 млн евро

УЕФА не нашел нарушений правил финансового фэйр-плей в летних трансферах .

Комитет по финансовому контролю постановил, что сделки по приобретениям полузащитника «Барселоны» и форварда «Монако» Килиана Мбаппе были оформлены правильно, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.

Покупка бразильца обошлась парижанам в 222 миллиона евро, а француз был арендован с обязательством выкупа через год за 180 миллионов.

Тем не менее для того, чтобы в дальнейшем избежать возможных санкций со стороны , должен привести в порядок банковские счета и выручить 70 миллионов евро, расставшись с рядом игроков, до 30 июня 2018 года.