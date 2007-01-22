«Арсенал» договорился с Обамеянгом. Трансфер могут оформить за 2-3 дня

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал детали контракта с лондонским «Арсеналом».
Как сообщает RMC Sport, отец игрока, который ведет дела Обамеянга, провел последние несколько дней в Лондоне, где встречался с руководством «Арсенала».
По результатам встречи была достигнута договоренность об условиях будущего контракта габонского форварда с лондонским клубом.
Теперь «Арсеналу» нужно договориться о трансфере с «Боруссией». Ожидается, что переход будет окончательно оформлен в течение ближайших двух-трех дней.
Однако, как сообщает Sky Germany со ссылкой на источники, близкие к переговорам, это очень сложная сделка, в которой задействовано много посредников, поэтому в ближайшие дни не стоит ждать значительного прогресса.
«Боруссия» заинтересована в подписании форварда «Арсенала» Оливье Жиру этой зимой.
Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом» до 2021 года и будет получать 10 млн евро в год
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