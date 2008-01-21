«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Реал» даже за рекордные 226 млн евро

«Тоттенхэм» твердо настроен не продавать нападающего ближайшим летом.

Ранее появилась информация, что готов предложить за английского форварда 226 миллионов евро.

Однако даже эта сумма, которая может стать рекордной для мирового футбола, не убедит руководство «шпор» расстаться с 24-летним игроком.

В настоящее время рекордным является трансфер форварда из «Барселоны» в «ПСЖ» за 220 миллионов евро.

Ране президент Дэниэл Леви заявил, что клуб будет расставаться со своими лидерами в межсезонье.