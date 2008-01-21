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    «Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Реал» даже за рекордные 226 млн евро

    Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн

    «Тоттенхэм» твердо настроен не продавать нападающего Харри Кейна ближайшим летом.

    Ранее появилась информация, что «Реал» готов предложить за английского форварда 226 миллионов евро.

    Однако даже эта сумма, которая может стать рекордной для мирового футбола, не убедит руководство «шпор» расстаться с 24-летним игроком.

    В настоящее время рекордным является трансфер форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 220 миллионов евро.

    Ране президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил, что клуб будет расставаться со своими лидерами в межсезонье.

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