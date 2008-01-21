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    «Реал» готов предложить за Кейна 226 млн евро

    Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Тоттенхэм Маурисио Почеттино Харри Кейн

    «Реал» по-прежнему намерен приобрести форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

    По окончании сезона мадридский клуб согласен заплатить за 24-летнего англичанина 200 миллионов фунтов (226 млн евро), что превышает рекордный трансфер (220 млн евро) нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

    Президент лондонцев Дэниэл Леви планирует сохранить не только Кейна, но и главного тренера команды Маурисио Почеттино, который также входит в сферу интересов «Реала».

    Однако переговоры с ними о новых контрактах еще не начались. Тогда как с Кристианом Эриксеном, Деле Алли, Сон Хын Мином и Тоби Алдервейрелдом «Тоттенхэм» уже предпринимает попытки продлить соглашения.

    Согласно контракту до 2022 года, Кейн зарабатывает в лондонском клубе меньше новичка «Челси» Росса Баркли. «Тоттенхэм», впрочем, готов увеличить оклад Кейну до 200 тысяч фунтов в неделю.

    Почеттино – самый низкооплачиваемый тренер в АПЛ, в частности, он получает гораздо меньше своего коллеги из «Эвертона» Сэма Эллардайса. Соглашение Почеттино с «Тоттенхэмом» действует до 2021 года.

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