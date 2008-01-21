«Реал» готов предложить за Кейна 226 млн евро

по-прежнему намерен приобрести форварда «Тоттенхэма» .

По окончании сезона мадридский клуб согласен заплатить за 24-летнего англичанина 200 миллионов фунтов (226 млн евро), что превышает рекордный трансфер (220 млн евро) нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

Президент лондонцев Дэниэл Леви планирует сохранить не только Кейна, но и главного тренера команды , который также входит в сферу интересов «Реала».

Однако переговоры с ними о новых контрактах еще не начались. Тогда как с Кристианом Эриксеном, Деле Алли, Сон Хын Мином и Тоби Алдервейрелдом «Тоттенхэм» уже предпринимает попытки продлить соглашения.

Согласно контракту до 2022 года, Кейн зарабатывает в лондонском клубе меньше новичка «Челси» Росса Баркли. «Тоттенхэм», впрочем, готов увеличить оклад Кейну до 200 тысяч фунтов в неделю.

Почеттино – самый низкооплачиваемый тренер в АПЛ, в частности, он получает гораздо меньше своего коллеги из «Эвертона» Сэма Эллардайса. Соглашение Почеттино с действует до 2021 года.