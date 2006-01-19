Моуринью заинтересован в возвращении Роналду в «МЮ». С учетом зарплаты трансфер может обойтись в 400 млн евро

Главный тренер Жозе Моуринью одобрил идею возвращения в клуб форварда Криштиану Роналду.

Согласно расчетам манкунианцев, общие затраты на переход 32-летнего португальца (с учетом зарплаты) составят 400 миллионов евро, в том числе 200 млн сам трансфер.

Опция выкупа Роналду, согласно контракту, рассчитанному до 2021 года, составляет 1 миллиард евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «ПСЖ» и китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Роналду попросил «Реал» продать его летом не дороже 100 млн евро