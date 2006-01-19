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    Моуринью заинтересован в возвращении Роналду в «МЮ». С учетом зарплаты трансфер может обойтись в 400 млн евро

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью одобрил идею возвращения в клуб форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    Согласно расчетам манкунианцев, общие затраты на переход 32-летнего португальца (с учетом зарплаты) составят 400 миллионов евро, в том числе 200 млн сам трансфер.

    Опция выкупа Роналду, согласно контракту, рассчитанному до 2021 года, составляет 1 миллиард евро.

    Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «ПСЖ» и китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Роналду попросил «Реал» продать его летом не дороже 100 млн евро

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