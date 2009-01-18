«Зенит» в 2016 году получил прибыль 77 млн евро. Это лучший показатель в Европе

опубликовал отчет о финансовой деятельности европейских клубов.

Прибыль в 2016 финансовом году составила 77 млн евро. Это лучший результат среди всех европейских клубов.

Клуб из Санкт-Петербург в 2016 году заработал более 100 млн евро на трансферах. На спонсорских доходах и коммерческой деятельности клуб получил 52 млн евро.

Отметим, что 17-ю позицию занимает московский с прибылью в 17 млн евро.

Фото: официальный сайт УЕФА

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