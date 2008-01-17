Отец Дзюбы: «Артем должен остаться в «Зените»

Сергей Дзюба, отец форварда Артема, прокомментировал сложившуюся с его сыном ситуацию.

– Где ваш сын должен выступать до чемпионата мира?

– В «Зените». В руководстве должны решить, что делать с игроком. Мы законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб. Естественно, хочется, чтобы учитывалось мнение игроков. Как к нему прислушаются, и результаты действий мы увидим в это трансферное окно.

– уже заявил, что у Артема проблемы со здоровьем.

– Малафеев является не руководителем, а только заместителем спортивного директора. Он высказал свое предположение. Если вы такие допытливые, сами задайте вопрос напрямую кому-то из руководства «Зенита». Пусть они или подтвердят, или опровергнут слова Малафеева, или дадут конкретную формулировку, что точно случилось с Артемом. Не хочу сказать что-то некорректное. Нужно уважать руководство и не наступать на грабли.

– Говоря о руководстве, вы имеете в виду президента ?

– Конечно. Задайте ему напрямую вопрос, как и мне. Он предоставит официальную позицию, и тогда мы узнаем истину.

Артем уважает руководство и тренера. Он готов дальше бороться и показывать, что может и умеет, – сказал Дзюба-старший.

Похоже, Дзюба начал войну с «Зенитом». Стихотворением и сторис!