Клубы РФПЛ выступили за 8 иностранцев в заявке при изменении лимита на легионеров

Состоялось заседание представителей клубов РФПЛ.

На нем они обсуждали ситуацию с лимитом на легионеров. Об этом рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Ничего удивительного нет, что клубы РФПЛ отстаивали большее количество легионеров в заявке. Единогласно было принято решение обратиться к исполкому и оставить восемь иностранцев. Это решение есть, мы его направим, далее исполком будет играть главенствующую роль, принимая решение согласиться с нами или нет.

Ранее были очень жесткие требования по легионерам, разработанные в недрах РФС и спущенные нам. В начале февраля мы проведем собрание группы – в том числе и комитета профессионального футбола РФС, которое пройдет 29 января, – о тех требованиях к легионерам, которые клубы хотят или планируют приглашать в российский футбол.

Посчитали, что, если в числе 25 заявленных будут четыре доморощенных игрока при учете лимита, то это будет жестко по отношению к клубам. Представители клубов выступили с инициативой сделать дать постепенно прийти к четырем доморощенным футболистам.

То есть в сезоне-2018/19 будет два доморощенных футболиста, в сезоне-2019/20 тоже, а в сезоне-2020/21 – уже четыре. Доморощенным будет считаться игрок от 15 до 21 года. Тут такая же ситуация, как и с лимитом на легионеров, мы даем клубам возможность постепенно прийти к той цифре», – сказал Прядкин.

Ранее сообщалось, что новый лимит на легионеров вступит в силу с сезона-2020/21. До этого времени будет действовать нынешний по схеме «6+5».

Изначально лига выступала за лимит по схеме «10+15» в заявке, однако была вынуждена принять требования РФС – 8 легионеров вместо 10.