Игорь Рабинер: «Дзюба, Шатов и Анюков узнали из прессы, что не едут на сбор. Манчини им не сказал»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал о непопадании Артема Дзюбы, Олега Шатова и Александра Анюкова в список футболистов, отправившихся на сбор клуба.
«У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы.
У них могло что-то не получаться, но такое отношение – это не по-человечески», – написал Рабинер.
Футболисты будут тренироваться с «Зенитом-2».
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