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    Игорь Рабинер: «Дзюба, Шатов и Анюков узнали из прессы, что не едут на сбор. Манчини им не сказал»

    Теги Зенит Артем Дзюба Александр Анюков Роберто Манчини премьер-лига Россия Игорь Рабинер Олег Шатов

    Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал о непопадании Артема Дзюбы, Олега Шатова и Александра Анюкова в список футболистов, отправившихся на сбор клуба.

    «У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы.

    У них могло что-то не получаться, но такое отношение – это не по-человечески», – написал Рабинер.

    Футболисты будут тренироваться с «Зенитом-2».

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