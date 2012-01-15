Игорь Рабинер: «Дзюба, Шатов и Анюков узнали из прессы, что не едут на сбор. Манчини им не сказал»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал о непопадании , Олега Шатова и Александра Анюкова в список футболистов, отправившихся на сбор клуба.

«У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы.

У них могло что-то не получаться, но такое отношение – это не по-человечески», – написал Рабинер.

Футболисты будут тренироваться с «Зенитом-2».