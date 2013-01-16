«Краснодар» делал «Зениту» предложение об аренде Шатова с правом выкупа за 5 млн евро

некоторое время назад получил официальное предложение от о переходе хавбека Олега Шатова.

«Быки» уведомили петербургский клуб о своем желании арендовать полузащитника до конца сезона с правом впоследствии выкупить его летом за 5 миллионов евро.

Сам футболист был согласен на снижение зарплаты – с приблизительно 3 миллионов евро в год до 2 млн. Таким образом, Шатов готов потерять примерно 1 миллион в год относительно своей зарплаты в «Зените».

Однако петербургский клуб не дал согласия на такой переход.