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    «Краснодар» делал «Зениту» предложение об аренде Шатова с правом выкупа за 5 млн евро

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Олег Шатов Краснодар

    «Зенит» некоторое время назад получил официальное предложение от «Краснодара» о переходе хавбека Олега Шатова.

    «Быки» уведомили петербургский клуб о своем желании арендовать полузащитника до конца сезона с правом впоследствии выкупить его летом за 5 миллионов евро.

    Сам футболист был согласен на снижение зарплаты – с приблизительно 3 миллионов евро в год до 2 млн. Таким образом, Шатов готов потерять примерно 1 миллион в год относительно своей зарплаты в «Зените».

    Однако петербургский клуб не дал согласия на такой переход.

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