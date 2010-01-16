«Матч ТВ» в прямом эфире покажет игры «Зенита» на сборах

«Матч ТВ» и «Наш футбол» в прямом эфире покажут товарищеские матчи на тренировочных сборах.

Точное расписание игр уже определилось. В Дубае проведет три матча.

22 января, 18.00

«Зенит» – , трансляция: «Наш футбол»



25 января, 18.00

«Зенит» – «Славия» Прага, трансляция: «Матч ТВ»



28 января, 16.00

«Зенит» – , трансляция: «Наш футбол»

2-13 февраля «Зенит» будет тренироваться в турецком Белеке, где также проведет три матча.



4 февраля, 17.00

«Зенит» – «Слован» Братислава, трансляция:

7 февраля, 18.30

«Зенит» – , трансляция: «Матч ТВ»



10 февраля, 12.00

«Зенит» – «Марибор», трансляция: «Матч ТВ»