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    «Матч ТВ» в прямом эфире покажет игры «Зенита» на сборах

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    «Матч ТВ» и «Наш футбол» в прямом эфире покажут товарищеские матчи «Зенита» на тренировочных сборах.

    Точное расписание игр уже определилось. В Дубае «Зенит» проведет три матча.

    22 января, 18.00
    «Зенит» – «Копенгаген», трансляция: «Наш футбол»

    25 января, 18.00
    «Зенит» – «Славия» Прага, трансляция: «Матч ТВ»

    28 января, 16.00
    «Зенит» – «Гуанчжоу Эвергранд», трансляция: «Наш футбол»

    2-13 февраля «Зенит» будет тренироваться в турецком Белеке, где также проведет три матча.

    4 февраля, 17.00
    «Зенит» – «Слован» Братислава, трансляция: «Матч ТВ»

    7 февраля, 18.30
    «Зенит» – «Црвена Звезда», трансляция: «Матч ТВ»

    10 февраля, 12.00
    «Зенит» – «Марибор», трансляция: «Матч ТВ»

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