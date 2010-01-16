«Матч ТВ» в прямом эфире покажет игры «Зенита» на сборах

«Матч ТВ» и «Наш футбол» в прямом эфире покажут товарищеские матчи «Зенита» на тренировочных сборах.
Точное расписание игр уже определилось. В Дубае «Зенит» проведет три матча.
22 января, 18.00
«Зенит» – «Копенгаген», трансляция: «Наш футбол»
25 января, 18.00
«Зенит» – «Славия» Прага, трансляция: «Матч ТВ»
28 января, 16.00
«Зенит» – «Гуанчжоу Эвергранд», трансляция: «Наш футбол»
2-13 февраля «Зенит» будет тренироваться в турецком Белеке, где также проведет три матча.
4 февраля, 17.00
«Зенит» – «Слован» Братислава, трансляция: «Матч ТВ»
7 февраля, 18.30
«Зенит» – «Црвена Звезда», трансляция: «Матч ТВ»
10 февраля, 12.00
«Зенит» – «Марибор», трансляция: «Матч ТВ»
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