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    Пеп Гвардиола: «После второго гола «Ливерпуль» забил еще пару за несколько минут, нам было сложно это исправить»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:4).

    «Поздравляю «Ливерпуль» с победой. Все было в наших руках, когда счет был 1:1, но мы не использовали несколько отличных моментов, а потом счет стал 1:4. Нужно стабильнее играть после пропущенных голов, мы же действовали недостаточно хорошо. Такое может случаться по ходу сезона.

    Мы проиграли, но у нас есть неделя, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу с «Ньюкаслом». Нужно отдать должное сопернику. Мы знаем, как сложно играть против команд Клоппа, особенно на «Энфилде». В целом провели хороший матч, если не считать несколько минут.

    После второго гола «Ливерпуль» забил еще пару за несколько минут, нам было сложно это исправить.

    На последних пресс-конференциях вы часто говорили, что мы уже выиграли АПЛ, а я отвечал, что это не так. Нам еще предстоит победить в премьер-лиге. Будем защищать нашу позицию в таблице матч за матчем», – сказал Гвардиола.

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