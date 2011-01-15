Пеп Гвардиола: «После второго гола «Ливерпуль» забил еще пару за несколько минут, нам было сложно это исправить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча премьер-лиги с (3:4).

«Поздравляю «Ливерпуль» с победой. Все было в наших руках, когда счет был 1:1, но мы не использовали несколько отличных моментов, а потом счет стал 1:4. Нужно стабильнее играть после пропущенных голов, мы же действовали недостаточно хорошо. Такое может случаться по ходу сезона.

Мы проиграли, но у нас есть неделя, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу с «Ньюкаслом». Нужно отдать должное сопернику. Мы знаем, как сложно играть против команд Клоппа, особенно на «Энфилде». В целом провели хороший матч, если не считать несколько минут.

После второго гола «Ливерпуль» забил еще пару за несколько минут, нам было сложно это исправить.

На последних пресс-конференциях вы часто говорили, что мы уже выиграли АПЛ, а я отвечал, что это не так. Нам еще предстоит победить в премьер-лиге. Будем защищать нашу позицию в таблице матч за матчем», – сказал Гвардиола.