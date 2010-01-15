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    Sports.ru

    Клопп – самый неудобный соперник Гвардиолы: он обыгрывал Пепа 6 раз, а проиграл – 5

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола

    «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

    Это шестая победа главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа над Пепом Гвардиолой во всех турнирах (они ранее встречались в Германии и теперь в АПЛ).

    Клопп – единственный тренер с положительным балансом личных встреч с Гвардиолой среди тех, кто провел больше 10 матчей. Он проиграл в 5 матчах, еще 1 раз была зафиксирована ничья.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

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