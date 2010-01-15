Клопп – самый неудобный соперник Гвардиолы: он обыгрывал Пепа 6 раз, а проиграл – 5

обыграл «Манчестер Сити» (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Это шестая победа главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа над Пепом Гвардиолой во всех турнирах (они ранее встречались в Германии и теперь в АПЛ).

Клопп – единственный тренер с положительным балансом личных встреч с Гвардиолой среди тех, кто провел больше 10 матчей. Он проиграл в 5 матчах, еще 1 раз была зафиксирована ничья.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».