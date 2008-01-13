Глава FARE о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Неправильно, что один из самых больших клубов России восхваляет расизм»

Глава правозащитной организации FARE Пиара Пауар осудила «Спартак» за твит, опубликованный защитником клуба Георгием Джикией, в котором чернокожие игроки красно-белых названы «шоколадками».
«Расизм – одна из самых больших проблем России, которая в этом году принимает чемпионат мира. Подобные комментарии говорят об отношении некоторых людей в стране к меньшинствам.
Неправильно, что один из самых больших клубов России толерантно относится и даже восхваляет подобные вещи.
«Спартак» уже наказывали за антиисламские кричалки, но очевидно, что посыл не дошел до игроков и менеджмента клуба», – заявила Пауар.
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